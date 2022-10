Gisele Bündchen e Tom Brady anunciam fim do casamento

Foto: Reprodução/Instagram

Gisele Bündchen e Tom Brady anunciaram o término do casamento, por meio das redes sociais, nesta sexta-feira (28).

A modelo, que era casada com o jogador de futebol americano desde 2009, fez uma publicação nos stories do Instagram. Tom também publicou, cerca de 30 minutos depois, um comunicado oficial.

“Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, que amo com todo o meu coração. Continuaremos cuidando deles com amor, cuidado e atenção que eles merecem”, disse Gisele.

“A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos e, embora seja difícil passar por algo assim, me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos e desejo o melhor para o Tom sempre. Peço gentilmente que nossa privacidade seja respeitada durante este período sensível. Obrigada! Gisele”, completou.

Foto: Reprodução/Instagram

Tom Brady escreveu palavras parecidas com a da modelo e reiterou que o término é um momento difícil e doloroso para ambas as partes.

“Chegamos a essa decisão de terminar nosso casamento depois de muita consideração. Fazer isso é, obviamente, doloroso e difícil, como é para muitas pessoas que passam pela mesma coisa todos os dias ao redor do mundo. No entanto, desejamos apenas o melhor um para o outro enquanto buscamos novos capítulos em nossas vidas que ainda não foram escritos. E pedimos gentilmente privacidade e respeito enquanto navegamos no que está por vir nos próximos dias e semanas. Obrigado”, escreveu.

Gisele Bündchen e Tom Brady possuem dois filhos, frutos do relacionamento. Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9 anos.

De acordo com o site TMZ, a modelo queria que Tom largasse de vez a vida de jogador. Ele chegou a anunciar a aposentadoria, mas voltou atrás e essa teria sido a gota d’água para a brasileira.

