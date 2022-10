Gizelly Bicalho denuncia xenofobia após comemorar resultado das eleições

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A ex-BBB Gizelly Bicalho virou notícia nas redes sociais após comemorar o resultado do segundo turno das eleições e receber ataques xenofóbicos.

Em vídeo que circula nas redes sociais, a advogada aparece pulando e gritando “Lula campeão”, quando suas pessoas vestidas com camisas da seleção brasileira passam por ela.

Uma delas diz “Paraíba, não tem apartamento pra morar”, logo depois Gizelly Bicalho responde: “Eu tenho dois, amor e você que tá pagando o seu ainda?”.

Nos comentários de uma publicação, a ex-BBB falou sobre o momento e disse se tratar de vizinhos que a teriam agredido verbalmente.

“Meus vizinhos me agrediram verbalmente em minutos antes o homem quis me agredir fisicamente”, escreveu a advogada por meio do perfil no Twitter.

Em outro tweet ela revelou que irá tomar as providências nesta segunda-feira (31). “Fui agredida na rua hj por ser mulher e o Paulo por ser gay, amanhã iremos pra delegacia”, escreveu.

Meus vizinhos me agrediram verbalmente e minutos antes o@homem quis me agredir fisicamente — Gizelly Bicalho🌪 (@gizellybicalho) October 31, 2022

Fui agredida na rua hj por ser mulher e o Paulo por ser gay, amanhã iremos pra delegacia — Gizelly Bicalho🌪 (@gizellybicalho) October 31, 2022

