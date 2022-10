Globo anuncia novas novelas para 2023 e lançamentos no Globoplay

Foto: Reprodução

Durante evento para o mercado publicitário, a Globo anunciou a estreia das novelas do horário nobre para 2023. Os três horários, das 18h, 19h e 21h, ganharão folhetins inéditos.

Para as novela das seis, a escolhida foi “Amor Perfeito”, que estreia no lugar de “Mar do Sertão”. “Cara e Coragem” será substituída por “Vai na Fé”, enquanto “Terra Vermelha”, de Walcyr Carrasco, será a nova aposta das nove no lugar de “Travessia”.

Além disso, também foi anunciada novidades no “Projeto Resgate” do Globoplay com o lançamento de 26 novelas clássicas para o próximo ano.

Novela evangélica?

A equipe para a nova novela das sete já está fechada e os trabalhos estão cada vez mais intensos. Com temática evangélica, a trama terá nomes como Sheron Menezzes e Carolina Dieckmann.

Em entrevista ao iBahia, a loira falou um pouco sobre o novo papel. “Olha, vai ser uma personagem muito poderosa. Eu tô experimentando na verdade esse cabelo, né? Porque tá muito novo, eu fiz antes de vir pra cá (para Salvador), então a gente tá nesse momentinho de definir”, iniciou a atriz.

“Não sei exatamente como vai ser, mas eu sei que vai ser uma personagem muito poderosa assim. Com um figurino super elaborado, fashion, ela tem um cheirinho de Leona, sabe? Essa coisa de uma mulher muito poderosa na novela das sete, mas ela não é má, esse é um spoiler”, completou Carolina Dieckmann.

