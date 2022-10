Gocil Segurança e Serviços abre empregos pelo país

A Gocil Segurança e Serviços trabalha estrategicamente no desenvolvimento de projetos customizados. Há mais de três décadas, a empresa é um destaque no segmento de multisserviços. Quer fazer parte do time? Confira as oportunidades divulgadas.

Gocil Segurança e Serviços abre oportunidades de emprego no país

A Gocil Segurança e Serviços atua há três décadas no segmento de segurança e multisserviços. Entre os valores da empresa, destaca-se a humildade e o respeito dos seres humanos.

Em conjunto com os colaboradores, a empresa impacta diretamente e indiretamente a vida de várias pessoas pelo Brasil. Atuando a nível nacional, ela leva a melhor operação e qualidade em seus serviços.

A empresa tem como objetivo a transformação social, com mais de 20 mil colaboradores em suas unidades. Hoje ela abriu novas oportunidades de trabalho. Confira quais são os cargos e localidades:

Controle de Acesso – São José do Rio Preto / SP;

Vigia – Jarinu / SP;

Vigia – Criciúma / SP.

Como se candidatar

A Gocil Segurança e Serviços atua estrategicamente na concepção de seus produtos e serviços. Para alcançar os melhores resultados, ela mapeia as necessidades e implementa o mais alto padrão para os clientes.

Com mais de três décadas de mercado, a empresa garante a excelência e trabalha na inovação constante. Além disso, trabalha a nível nacional, tanto na área de segurança quanto em multisserviços.

Hoje ela possui mais de 20 mil colaboradores em suas unidades. Quer fazer parte desta equipe que só cresce? Acesse a plataforma Vagas e envie seu currículo para análise.