Gol de Pix? Promoção distribuirá dinheiro em cada gol da seleção brasileira; entenda melhor

Em tempos de Copa do Mundo, cada mínima coisa é motivo de festança e alegria. Afinal, o Brasil é o país do futebol. Então, pense que esse momento pode ser mais incrível ainda se, a cada gol que a seleção do Brasil fizer, alguém ganhar um valor de Pix, ou seja, será um “Gol de Pix”.

É isso mesmo! Essa é uma promoção organizada pelas Casas Bahia onde a cada gol da seleção um brasileiro ganhará um Pix. O “Gol de Pix” tem algumas regras para que os consumidores participem e o Notícias Concursos, na matéria deste sábado (15) te explicará como funciona.

“Gol de Pix”: a promoção das Casas Bahia que já está dando o que falar

Inicialmente, a promoção tem vários produtos disponibilizados, seja no site ou em qualquer uma das lojas físicas, que estão participando. São itens como smartphones, smart tv’s, produtos de bebês, bem como produtos para limpeza, bem como geladeiras, fogões e mais. Quem deseja participar, precisa cumprir todos os quesitos do regulamento que explicaremos mais abaixo.

Bom, para começar, é preciso adquirir algum dos produtos participantes (por exemplo, um dos que citamos ali acima). Para identificá-los melhor, todos terão um selo da promoção “Gol de Pix”. Além disso, o consumidor deve abrir uma conta gratuita no banQi, que é o banco digital próprio da loja.

Conquanto, em todas as vitórias da seleção, os participantes poderão ganhar Pix direto nessa conta aberta. Contudo, é importante ressaltar que nos casos de derrota ou empate, nenhum valor será disponibilizado. Isso significa que é preciso também torcer para que o Brasil vença o jogo para os valores serem liberados.

Os produtos que participarão da promoção variarão diariamente lá no site das Casas Bahia. Portanto, é interessante ficar de olho. Inclusive, será interessante adquirir um produto promocional e, em simultâneo, algo que você já estava precisando ou que dará de presente. Além das facilidades de pagamento normais da loja, ela ainda distribuirá cupons de 5 a 40% off. Para ativar o cupom, é só usar o código OFERTACDC para garantir os descontos nos produtos de coleção especial da loja.

Casas Bahia na Black Friday

Outro evento próximo que sempre movimenta muito as lojas das Casas Bahia é a Black Friday. Ela disponibilizará milhares de produtos para uma promoção imperdível. Você levará o que precisa para casa sem gastar rios de dinheiro. Comumente, essa data ocorre na última sexta-feira de novembro, e é quando os consumidores aguardam bem ansiosos com suas listas de compras para economizar.

Nas Casas Bahia, promoções ficarão disponíveis em todas as categorias, desde celulares, secadores de cabelo até móveis e TV’s. Depois do sucesso que será a promoção “Gol de Pix”, os clientes certamente podem esperar produtos, tipo iPhone 14, pneus e vinhos por preços impressionantes. Agora, falta economizar o dinheirinho agora para gastar em novembro.