Golpe do boleto falso: como não cair nessa armadilha

Diversos golpistas tentam se aproveitar para enganar as pessoas com o golpe do boleto falso. Agora, com toda essa tecnologia que nos cerca e as formas de pagamento eletrônico, esse tipo de golpe se aprimorou. São várias notificações e e-mails relatando pagamentos atrasados e, nesse ínterim, tem gente que acaba caindo.

Os boletinhos chegam, os indivíduos duvidam se precisam pagar mesmo. Então, por receio do nome sujar, e por ter a praticidade de simplesmente fazer tudo via telefone, de onde estiver, acabam caindo no golpe do boleto falso. Mas, para que você identifique o que deve ou não ser quitado, o Notícias Concursos mostrará nesta terça-feira (11) dicas de como fazer as identificações.

Como não cair no golpe do boleto falso

O que às vezes parece ser simples e seguro, acaba sendo uma dor de cabeça. Isso porque, como a pessoa não devia nada, acaba perdendo o dinheiro. O golpe de cobrar com falsos boletos, é mais comum do que se possa imaginar e está ficando a cada dia mais perigoso e sofisticado.

Mas, como não ser uma vítima? Abaixo estão algumas instruções para se proteger ao pagar suas contas.

Verifique a empresa que está cobrando

Quando um escritório ou empresa jurídica te cobrar, certifique-se que eles são autorizados a fazer a negociação do seu débito. Peça documentos que provem essa autorização, pois na cobrança já começa o golpe.

Nenhum credor concede a redução de débito em 80%. Essa é apenas uma estratégia usada pelos estelionatários a fim de para convencer as pessoas a pagarem os boletos. Claro que, se a oferta vier desses feirões do Serasa, veja no site se é real antes de pagamento.

Verifique as informações do boleto

Boleto falso sempre tem alguma característica que pode ser facilmente verificada. Confira os dígitos do boleto. Se estes forem o valor a pagar, possivelmente são reais, se forem diferentes, são golpes.

Caso seja cobrança de conta fixa, suspeite se tiver alguma divergência inesperada. Confirme também dados pessoais, tais como CPF. Verifique também erros de formatação e português.

Veja ainda o código de pagamento. Os primeiros devem coincidir com os códigos do banco emissor do boleto. Ademais, antes do pagamento, veja se cedente é a instituição para o qual você deve realmente. Entre no endereço eletrônico do Febraban e verifique os números bancários.

Verifique as origens da financeira e do banco

Caso o boleto for emitido pela financeira, loja ou banco, pesquise sua reputação no site Reclame Aqui. Assim, fica fácil se certificar que realmente existe. Caso seja cobrado por empresas de cobrança, verifique com o credor a autorização para negociar e encaminhar boletos.

Para compras online, veja sempre opões que não sejam boleto. Plataformas como PagSeguro ou Mercado Pago, por exemplo, oferecem segurança quando são intermediárias, dando tranquilidade para serem acionadas se algo der errado.

Faça leitura automática de código de barras

Em qualquer situação, prefira o leitor de código de barras. Geralmente, boletos adulterados não são compatíveis. Dessa forma, forçam a pessoa a digitar os números para efetivar o golpe.

Tire 2ª via do site credor

Baixar os boletos diretamente do site do credor que está cobrando, te dá menos chances de cair em golpes. Duvide sempre dos boletos que aparecem em e-mails, ainda mais com o chamado “Urgente”.

Quando for pagar uma conta é de suma importância certificar-se da procedência do endereço eletrônico, a origem do envio e o código de barras. Caso contrário de tudo o que citamos, desconfie para não cair no golpe do boleto falso.