Golpe dos empréstimos consignados: como não cair em um?

A margem dos empréstimos consignados vem aumentando gradativamente para pensionistas e aposentados, seja do INSS ou os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), bem como do Auxílio Brasil. Com isso, proporcionalmente, aumentaram-se as solicitações dos pedidos de dinheiro para as financeiras.

Entretanto, como o Notícias Concursos, mostrará neste sábado (01) mesmo com facilidades, é preciso ter cautela neste momento, pois os golpes se tornaram exponenciais. Dessa forma, caso o negócio não seja realizado seguramente, da maneira correta, com empresas idôneas, os empréstimos consignados se tornam um grande problema.

Como não cair nos golpes dos empréstimos consignados

Com tantos pedidos de empréstimos, o aumento das fraudes aumenta por igual. Afinal, os golpistas não perderão tempo em tirar proveito de pessoas vulneráveis. Por isso, se você está interessado em contratar esse tipo de negócio deve ficar atento. Comece verificando a credibilidade da empresa no mercado, sem se esquecer da verificação dos juros, taxas extras e exposição de dados pessoais.

Ofertas atraentes nem sempre são confiáveis

Geralmente as promessas de dinheiro são fáceis, os retornos são altos e o tempo de pagamento tentador. Pode parecer algo encontrado por pura sorte, mas a maioria das vezes é um negócio fraudulento e perigoso.

Para não cair em um velho golpe, antes de fechar negócio, faça todas as verificações possíveis. Veja se a instituição é verdadeira, se tem boa reputação, assim como se é idônea (cadastrada no Banco Central). Caso esteja tudo em ordem pode começar a pensar na solicitação.

Não passe dados bancários ou pessoais

Se a empresa ligar, encaminhar e-mails, mandar mensagens o WhatsApp, ou algo do tipo, solicitando seus dados pessoais e bancários, não passe. Em primeiro lugar o número do telefone deve ser verificado como sendo o mesmo da empresa que você verificou. Mas, mesmo assim, tais informações só são necessárias na hora do contrato.

Não deposite nenhum dinheiro antecipado

Os golpistas sabem quem deseja adquirir um empréstimo colocando “iscas” na internet. Colocam anúncios tentadores que realmente chamam a atenção. Dessa forma, mesmo que a proposta pareça séria e boa, nunca, jamais deposite nenhum dinheiro antes. Empresas confiáveis não solicitam antecipações de valores para liberar absolutamente nada, até mesmo porque, isso é ilegal.

As empresas devem ter ótima reputação

Para maior segurança, se realmente houver necessidade de contratação de empréstimos, faça somente em financeiras cadastradas no Banco Central – como citamos – e de bancos. Algo ainda que se deve ressaltar é que mesmo que tais empresas atuem digitalmente, elas precisam ser cadastradas no órgão regulador.

Cuide-se! Quem necessita de dinheiro emprestado não pode ficar sujeito a golpistas que querem apenas abusar da boa vontade das pessoas. Os empréstimos consignados existem, podem ser confiáveis, mas desde que tudo esteja regulamentado.