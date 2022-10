Golpes online que parecem joguinhos aumentam

Logo no primeiro semestre de 2022, houve um aumento das atividades dos cibercriminosos voltados para o universo dos gamers. A quantidade de vítimas atingidas por malwares que coletam dados sigilosos é grande. Eles se espalham camuflados com títulos de joguinhos bem conhecidos e é aí que as pessoas caem nos golpes online.

O Notícias Concursos, tentando alertar para o perigo dos golpes online, mostrará na matéria desta terça-feira (11) como eles acontecem. Ao baixar joguinhos gratuitos, as pessoas acabaram sendo vítimas de crimes que nem imaginam.

Os alvos dos golpes online são dados confidenciais de vítimas

A maioria das intenções dos golpistas é roubar dados que são confidenciais dos dispositivos infectados. Por exemplo:

Trojan-PSW coleta as credenciais de vítimas;

Trojan-Banker rouba dados dos pagamentos;

O Trojan-GameThief coleta informações do login das contas dos jogos.

Malware RedLine ganhou destaque

Os golpistas tentam espalhar ameaças que são disfarçadas de jogos que possuem um grande público cativo, bem como que foram recém-lançados e estão a todo momento sob o olhar dos gamers, como:

Roblox;

FIFA;

Minecraft;

Elden Ring;

Halo;

Resident Evil.

O RedLine nada mais é do que um programa malicioso que extrai os dados sigilosos dos dispositivos das vítimas como senha, dados dos cartões bancários, carteira de criptomoeda e VPN. Comumente, vende-se o malware por um valor baixo nos fóruns dos hackers, com grande popularidade.

Phishing também é popular

Fora os arquivos maliciosos, os golpistas criam e disseminam novas páginas para phishing dos jogos. Isso significa que se criam sites ou links falsos a fim de roubar dinheiro e informações das vítimas.

Uma boa notícia é que se descobriu um esquema novo de phishing atacante de jogadores: os sites imitam toda a interface das lojinhas de jogos, como PUBG, Warface e CS:GO. Neste sentido, os golpistas ofertam itens, como munição para jogos, gratuitamente.

Para receber seu suposto brinde, as vítimas precisam inserir os dados do login das suas contas nas redes sociais (Twitter, Facebook). Após se apoderar das contas, esses criminosos procuram dados dos cartões ou pedem o dinheiro aos amigos do jogador, aproveitando da confiança.

Dicas para se manter tranquilo

Quer jogar, mas não quer se surpreender por um desses criminosos. Claro que baixar um jogo pirata é bem melhor porque economiza dinheiro, mas pode te dar uma grande dor de cabeça. Então, veja como usufruir da diversão em segurança.

Faça download apenas em lojas oficiais, como Apple App Store, Steam, Google Play, bem como Amazon Appstore. Os jogos dos marketplaces citados não são 100% seguros, mas os representantes de lojas os verificam;

Cuidado com os phishing e os jogadores desconhecidos. Não abra nenhum link recebido, só se confiar muito no remetente;

Não baixe nada pirata ou conteúdo ilegal;

Use uma solução para segurança como Kaspersky Internet Security for Android. Assim, sua proteção será eficaz contra softwares maliciosos e suas atividades nos dispositivos móveis, garantindo que não será vítima de um golpe online.