Gov.br é uma plataforma que visa a unificação de portais na internet, sistemas e aplicativos móveis que contenham informações institucionais, notícias ou prestação de serviços do Governo Federal.

Gov.br: a tecnologia desenvolvida para facilitar a prestação de serviços do Governo Federal

De acordo com definição oficial do Governo Federal, isso significa reunir em um só lugar, de forma simples, prática e eficiente todos os serviços e informações oferecidas digitalmente ao cidadão.

Ademais, a plataforma oferece um espaço informativo e utilitário para a população, mantendo-a ciente do que está sendo realizado pelo Governo e a poucos cliques de serviços essenciais, através da integração de serviços disponibilizados por todas os órgãos públicos do Governo em seus respectivos sites.

Tecnologia responsiva

Conforme informações oficiais do Governo Federal, o portal único é desenvolvido na plataforma Plone, considerada uma das mais seguras e amplamente utilizadas por entidades públicas no Brasil e no exterior. Seu layout segue a linha da identidade visual do Governo Federal e reúne boas práticas de design de experiência e interação com o usuário.

Segundo destaca a divulgação, as boas práticas de estruturação de serviços, por exemplo, foram revistas com o objetivo de garantir uma melhoria no atendimento aos cidadãos. A tecnologia deve se adequar ao objetivo e não o contrário. Portanto, é importante pensar em mais de uma maneira para resolver um problema.

Assim sendo, é preciso ter soluções mais simples e eficientes, além de mecanismos de controle que devem ser utilizados racionalmente, para minimizar os danos na experiência do usuário. Além disso, os serviços devem ser compreensíveis tanto para usuários quanto para máquinas, sendo também compatíveis com assistentes virtuais. É preciso que a inteligência artificial possibilite isso à medida que apoia a classificação e organização do conteúdo dos serviços.

Projeto inovador

Por esses motivos, o projeto surgiu da necessidade de dar uma identidade visual às páginas do Governo, bem como ter uma única lógica de navegação nos diferentes sites. Essas mudanças facilitam o acesso do cidadão e cumprem as determinações do decreto n° 9.756, de 11 de abril de 2019, ressalta o Governo Federal.

Aplicação

O portal gov.br conta com duas possibilidades de aplicação da busca: reduzida e expandida. A busca expandida está localizada na página inicial do gov.br, ocupa a área de destaque e é acompanhada por uma imagem de fundo (background) que destaca uma campanha ou ação importante do Governo no período.

Conforme destaca a divulgação oficial, o objetivo deste estilo de busca é oferecer uma via direta ao cidadão para pesquisar o conteúdo que deseja. Assim sendo, a plataforma gov.br centraliza os serviços e facilita a rotina do cidadão.