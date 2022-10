Governo deve inserir quase 500 mil no Auxílio Brasil em outubro

O Governo Federal deve inserir mais de 470 mil pessoas na folha de pagamentos do Auxílio Brasil neste mês de outubro. A informação foi oficialmente confirmada pelo Ministério da Cidadania, a pasta responsável pelas liberações do benefício. Os cidadãos selecionados são aqueles que estão dentro do sistema do Cadúnico e que se encaixam dentro dos limites de renda per capita.

Com a inserção dos quase 500 mil novos usuários, o número total de beneficiados pelo Auxílio Brasil em outubro deve ultrapassar pela primeira vez a marca dos 21 milhões de atendidos. Segundo o Ministério da Cidadania, trata-se de um recorde na história do programa. O ponto mais alto de atendimentos foi registrado em setembro, quando 20,65 milhões estavam aptos ao recebimento.

Todos os meses, o Governo Federal realiza uma série de seleções para o Auxílio Brasil, de modo que não é possível afirmar que as novas seleções são uma novidade. De todo modo, é fato que a quantidade de seleções aumentou desde agosto. O motivo é claro: a aprovação da PEC dos Benefícios, que abriu espaço no orçamento para que o poder executivo pudesse bancar as novas entradas.

Mais de 7 milhões

Ainda conforme as informações do Ministério da Cidadania, mais de 7 milhões de pessoas entraram no Auxílio Brasil desde o último mês de janeiro deste ano. Estamos falando de um aumento de 50% em relação ao público que recebia o antigo Bolsa Família. O projeto que antecedeu o atual benefício chegou ao fim em outubro do ano passado, atendendo pouco mais de 14 milhões de brasileiros.

Além de confirmar o aumento no número de usuários para este mês de outubro, o Ministério da Cidadania também já confirmou que todos os beneficiários devem seguir recebendo um patamar mínimo de R$ 600 por família. Caso o cidadão receba menos do que este valor no dia da liberação, precisa entrar em contato com agentes da Caixa Econômica Federal para entender o que aconteceu com a outra parte do saldo.

Antecipação do calendário do Auxílio

Nesta semana, o Ministério da Cidadania confirmou que o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil passará por um antecipação neste mês de outubro. Assim como aconteceu em agosto, os repasses começam já na primeira quinzena.

Contudo, a ordem e a lógica de liberações seguem exatamente as mesmas. O cidadão precisa se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber exatamente quando poderá receber o dinheiro do benefício em questão. Veja no calendário abaixo:

11 de outubro: Usuários com NIS final 1

13 de outubro: Usuários com NIS final 2

14 de outubro: Usuários com NIS final 3

17 de outubro: Usuários com NIS final 4

18 de outubro: Usuários com NIS final 5

19 de outubro: Usuários com NIS final 6

20 de outubro: Usuários com NIS final 7

21 de outubro: Usuários com NIS final 8

24 de outubro: Usuários com NIS final 9

25 de outubro: Usuários com NIS final 0

O 13º salário

Nesta semana, o Governo Federal também começou a ventilar a possibilidade de pagar um 13º salário para os usuários do Auxílio Brasil. A ideia é realizar os pagamentos deste adicional apenas para as mulheres. Em entrevista, o presidente Jair Bolsonaro (PL) já adiantou que não poderá realizar os repasses deste adicional este ano.

“Por conta da Lei Eleitoral, você não pode tratar desse assunto agora, foi proibido pela Lei Eleitoral. A partir do ano que vem, 13º para o Auxílio Brasil. Além de ajudar as pessoas mais pobres, ajuda a receita de municípios e do próprio estado. Eu ouso dizer que o que ajudou o estado a não colapsar foi o Auxílio”, disse o candidato durante coletiva.

“Está acertado, só para as mulheres, 17 milhões a partir do ano que vem. E o Auxílio Brasil de R$ 600 está garantido para todo o nosso governo, isso foi acertado com o Paulo Guedes. Recursos já sabemos de onde virão. No momento, está garantido R$ 600 por lei. E os extras nós vamos manter esse valor a partir do ano que vem já garantido, temos fonte para garantir”, seguiu ele.