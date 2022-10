Governo divulga resultado de provas para delegado da Polícia Civil

Foto: Divulgação / Ascom PC

O Governo da Bahia divulgou o resultado das provas objetivas e discursivas do concursos para o cargo de delegado da Polícia Civil nesta terça-feira (11). Ao todo, foram oferecidas 150 vagas no edital.

O resultado está disponível no Diário Oficial do Estado, no Portal do Servidor e na página do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), que organizou o concurso.

Os candidatos serão homologados e convocados pela Polícia Civil para fazer exames pré-admissionais, além da investigação social e do concurso de formação.

O candidato que quiser entrar com recurso para o resultado provisório da prova discursiva terá prazo de dois dias úteis após a publicação do Diário Oficial, ou seja, até a sexta-feira (14), já que a quarta-feira (12) é feriado nacional.

Esse procedimento deverá ser feito exclusivamente pela internet, no site do IBFC. As respostas aos recursos serão prestadas no mesmo link.

