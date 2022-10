Governo do Estado transfere feriado do Dia do Servidor para novembro

Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE

O Governo do Estado anunciou, nesta sexta-feira (14), que vai publicar no Diário Oficial de sábado (15), o decreto que transfere o feriado do Dia do Servidor Público Estadual para novembro. A data que é celebrada costumeiramente no dia 28 de outubro, passa para o dia 11 de novembro.

A medida altera o expediente em repartições públicas estaduais, com exceção dos serviços públicos considerados essenciais e cuja prestação não admita interrupções.

Ainda segundo o governo estadual, a decisão visa garantir a todos os exercício pleno da democracia, com a participação no segundo turno das eleições, que acontece no dia 30 de outubro.

