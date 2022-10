Governo libera Kit Antena Digital para brasileiros; saiba como receber

O cidadão que faz parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal pode ter uma série de benefícios, entre eles o Kit Antena Digital. Inicialmente, a finalidade é que os kits de recepção garantam a mais moderna tecnologia para compressão de vídeo e áudio, garantindo mais qualidade de imagem e som.

O serviço, inclusive, melhorou com a chegada do 5G no país, uma vez que a nova tecnologia concedeu melhoria nos canais de televisão dos cadastrados do programa. Dessa forma, os beneficiários que têm o acesso à TV aberta com antena parabólica poderão agora migrar já para essa nova tecnologia.

Dessa forma, a expectativa é que a qualidade de imagens e sons em canais abertos seja ainda maior, sem passar por nenhuma interferência. O programa, que tem o apoio do Governo Federal e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), recebe o nome de “Siga Antenado”.

Primeiramente, é importante destacar que para recebimento do Kit Antena Digital, o cidadão deverá possuir inscrição no CadÚnico do Governo Federal, além de ter uso da antena parabólica convencional. Segundo o Governo, é por meio dela que o sinal dos canais abertos tem transmissão via satélite.

Entretanto, é importante destacar que com a liberação do 5G no Brasil, uma mudança deve acontecer nos sinais de transmissão. A princípio, a alteração ocorrerá da TV de Banda C para a Banda KU. Assim, para que ocorra de fato uma melhoria na imagem e som, uma troca para equipamentos mais modernos deverá acontecer. A saber, as famílias de baixa renda não devem se preocupar, uma vez que receberão o kit.

Ademais, é considerável destacar que o Kit Antena Digital terá instalação grátis. Por outro lado, caso a moradia do cidadão já utilize uma antena digital, no formato “espinha de peixe”, não será necessário efetuar a troca.

Como obter o Kit Antena Digital

A solicitação do Kit Antena Digital, caso a família com cadastro no Cadúnico cumpra com os critérios, pode acontecer de maneira simples. Para isso, será necessário efetuar um pedido por meio da central de atendimento da Anatel, pelo número 0800-729-2404. Ademais, caso prefira, você pode solicitar o equipamento pela internet, no site do programa Siga Antenado.

No momento que estiver acessando o site, será necessário seguir os seguintes passos:

Em primeiro lugar, acessar o menu (no canto superior esquerdo da tela);

Ademais, clique na opção “Programa de distribuição de kits gratuitos”;

Após isso, é necessário clicar em “Agende aqui”;

Na nova página, será preciso selecionar a identificação, que pode ser feita por meio do CPF ou Número de Identificação Social (NIS).

Após informações de identificação pessoal, o interessado deverá responder o questionário, e então definir o dia e o horário para instalação do kit. Assim, um técnico especializado deve comparecer para verificar se um novo aparelho é necessário ou não.

Onde o Kit Antena Digital será oferecido?

O 5G no Brasil já está disponível em 22 capitais do país: Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, Salvador, Goiânia, Rio de Janeiro, Palmas, Vitória, Florianópolis, Recife, Fortaleza, Natal, Aracaju, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Maceió, São Luís e Teresina.

Recentemente, no último dia 19 de setembro, as últimas sete capitais acima passaram a receber a tecnologia. Estas localidades estavam no pacote de capitais com prazo ampliado para início das operações do 5G no país, que já atuava nas outras 15 primeiras.

A ideia era que a tecnologia estivesse presente em todas as capitais do país desde 31 de julho. No entanto, a Anatel acabou adiando o cronograma pelo menos duas vezes, por conta do atraso da entrega dos filtros que evitam que o 5G interfira em outros serviços profissionais de satélite. Além disso, problemas logísticos atrasaram a entrega dos equipamentos.

Como se inscrever no CadÚnico?

O cadastro normalmente é realizado de forma presencial nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou em postos de atendimento do Cadastro Único. Em síntese, o atendente realiza uma entrevista com o responsável familiar, que deverá apresentar alguns documentos que comprove sua condição.

Vale ressaltar que o responsável pela família deve ter no mínimo 16 anos, possuir CPF ou título de eleitor e ser, preferencialmente, mulher. Neste sentido, será necessário estar com o seu CPF ou título de eleitor em mãos e ceder pelo menos um dos documentos citados abaixo de cada membro da família:

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento;

CPF ;

; Carteira de Identidade – RG;

Carteira de Trabalho;

Título de Eleitor;

Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) – somente se a pessoa for indígena.