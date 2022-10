GPA abre vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

A GPA é um dos maiores grupos varejistas do Brasil. A equipe participa de um ritmo intenso e desafiador diariamente. Enfim, a empresa faz questão de incluir o respeito e inclusão no ambiente de trabalho, garantindo excelência na troca de experiências. Confira, a seguir.

GPA abre vagas de emprego no Brasil

A GPA é um dos maiores grupos varejistas do Brasil, atuando diariamente em ritmo intenso e desafiador. Com um ambiente de trabalho com pessoas felizes, o grupo tem oportunidade de se desenvolver profissionalmente.

Na empresa, todas as pessoas são bem-vindas. A marca faz questão de respeitar a convivência e respeito entre a equipe. Afinal, através da inclusão, é possível ter excelência na troca de experiências. Hoje novas oportunidades foram divulgadas, confira:

Assistente Administrativo (Exclusiva PCD) – São Paulo / SP;

Atendente de Cafeteria (Exclusiva PCD) – Monte Mor / SP;

Atendente de Loja – Sorocaba / SP;

Banco de Talentos – São Paulo / SP;

Operador de Loja (Exclusiva PCD) – Campo Grande / MS;

Operador de Loja (Exclusiva PCD) – Recife / PE;

Repositor (a) – São Paulo / SP.

Como se candidatar

A GPA acredita que a inclusão é a chave para alcançar o sucesso. E, por isso, mantém uma equipe de trabalho unida e respeitosa para trocar novas experiências.

Ao ingressar em um dos cargos, o colaborador tem oportunidade de crescer junto a empresa. Entretanto, para participar do processo seletivo, o candidato deve mostrar iniciativa e vontade de enfrentar novos desafios.

Quer participar do processo seletivo de uma das vagas? Acesse o site 123empregos e envie seu currículo.

