Gracyanne Barbosa mostra antes e depois de procedimento

Gracyanne Barbosa utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (21), para mostrar que realizou um procedimento estético no rosto. A esposa de Belo contou que seu antigo desenho facial a incomodava e por esse motivo resolveu mudar.

“Olá, meus amores. Fazia muito tempo que eu não falava com vocês sobre as mudanças no meu rosto (que vocês elogiam sempre). Eu já havia comentado antes que meu rosto ‘mais quadrado’ me incomodava muito e decidi junto com a minha Dra fazer algumas mudanças pequenas e efetivas. Ela, através de um procedimento, mudou meu rosto e principalmente o que me incomodava com muito”, começou ela.

No texto, a musa fitness explicou os detalhes do procedimento estético e destacou estar feliz com o resultado final apresentado pela doutora.

“Foi usado toxina botulínica no meu músculo masseter (aquele da mastigação que em mim era muito forte) preenchimento do meu queixo para alongar o rosto (notem que no antes ele era bem quadrado também) e a dra refez meu lábio , pois o superior era maior que o inferior. Fizemos a técnica de inversão onde o lábio fica mais sutil e elegante , deixando o rosto mais sofisticado”, continuou.

“Fios de sustentação para estímulo de colágeno e desenho de contorno sem volumizar e a cereja do bolo a toxina botulínica para tirar a assimetria da minha sobrancelha”, finalizou ela. Veja abaixo:

