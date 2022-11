Gracyanne chama atenção com fantasia sensual: ‘Aranhona’

Foto: Reprodução/Instagram

A modelo Gracyanne Barbosa deu o que falar nas redes sociais depois de compartilhar a fantasia escolhida por ela para uma festa de Halloween. Muito sensual e cobrindo pouquíssimas partes do corpo, o look valorizou ainda mais as curvas da musa.

Em um vídeo publicado no Instagram, Gracy aparece mostrando a transformação e dançando para os seguidores. Nos comentários, os internautas deixaram mensagens elogiando a fantasia e enaltecendo a musa. A postagem teve centenas de interações.

“Minha musa arrasou”, disse uma seguidora. “Perfeita demais”, escreveu outra. “Aranhona”, brincou outro seguidor. Confira o vídeo abaixo

