Gracyanne choca seguidores em posição sensual com Belo

Foto: Reprodução/Instagram

A modelo Gracyanne Barbosa chocou os seguidores na noite desta quarta-feira (19) com um vídeo sensual feito com o marido, o cantor Belo.

Com a ajuda do artista, a musa mostrou toda sua flexibilidade, levando a perna esquerda até a altura da cabeça, enquanto a direita ficou no sentido contrário. Isso tudo enquanto estava deitada no chão. Assista ao vídeo abaixo

O vídeo foi postado por Gracy para mostrar que cada mulher tem sua particularidade. No finalzinho, ela ainda manda uma dancinha rebolando em cima de Belo. Na legenda, a modelo escreveu: “Dizem que que mulher é tudo igual. E aí me conte a sua opinião”.

Os seguidores da musa foram à loucura. Nos comentários, eles elogiaram. “Misericórdia Gracy. Flexibilidade de milhões”, escreveu uma internauta. “Mulher elástica, só pode”, brincou outro. “Performance de milhões”, disse outra mulher.

