grade completa tem Billie Eilish, Blink 182 e Rosalía

O Lollapalooza 2023 anunciou na manhã desta terça-feira (11) a grade completa do festival que acontece nos dias 24, 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Drake, Billie Eilish, Blink 182, Rosalía e Lil Nas X são as principais atrações.

Tame Impala, Jane’s Addiction, The 1975, Armin Van Buuren, Melanie Martinez, Jamie XX, Aurora, Tove Lo e Kali Uchis estão no line-up. Entre as atrações brasileiras, os destaques são Ludmilla, L7nnon, Filipe Ret, Pitty, Pedro Sampaio, Anavitória e Paralamas do Sucesso.

Billie Eilish, Blink 182 e Lil Nas X, três headliners do Loolla, farão a estreia no Brasil. Billie, de 20 anos, é uma das cantoras mais celebradas desta geração, tendo ganhado sete estatuetas do Grammy e uma no Oscar.

Lil Nas X é o codinome usado pelo rapper Montero Lamar Hill, dono do viral “Old Town Road”. O trio de pop punk Blink 182 fará a primeira apresentação no Brasil com a formação original – Mark Hoppus, Travis Barker e Tom DeLonge. A banda lançou recentemente um álbum novo em comemoração aos 30 anos de carreira e promete trazer hits como “All the Small Things”, “I Miss You”, “Adam’s Song” e “What’s My Age Again?”.

