GRANDE concurso para trabalhar no DETRAN entra na reta final de inscrição para mais de 500 vagas e até R$6 mil

Atenção, brasileiros! Segundo informações do edital de concurso público do Departamento Estadual de Trânsito (Concurso DETRAN), atualmente estão abertas um total de 536 vagas para cargos de níveis médio e superior no órgão. A princípio, conforme regras, os interessados já podem realizar a sua inscrição na seleção. Mas atenção que são os últimos dias para se inscrever.

Em primeiro lugar, é importante lembrar que a banca organizadora do concurso será a Fundação Carlos Chagas (FCC). O que se sabe neste momento é que a participação no concurso para trabalhar no DETRAN está condicionada ao pagamento da taxa de inscrição. O valor é de R$80 para cargo de nível médio e R$120 para cargos de nível superior.

Ademais, o edital do concurso confirma a possibilidade dos candidatos pedirem isenção da taxa de inscrição. Para isso, será necessário atender alguns requisitos, como, por exemplo, a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal, ser doador de medula óssea, doador de sangue, deficientes, eleitores convocados pela Justiça Eleitoral do Amapá e hipossuficientes financeiramente.

Vagas para trabalhar no Detran via concurso público

A princípio, do total de vagas disponíveis, para o concurso DETRAN – Trabalhe no Detran 2022, estão disponíveis 66 vagas em caráter imediato e 470 serão em cadastro reserva. De acordo com a escolaridade, as oportunidades são:

Nível médio:

Assistente Administrativo de Trânsito: 340 vagas, sendo 40 imediatas e 300 para cadastro de reserva.

Nível superior:

Analista de Contabilidade e Controle: 23 vagas, sendo 3 imediatas e 20 em cadastro de reserva;

Analista jurídico em trânsito: 24 vagas, sendo 4 imediatas e 20 em cadastro de reserva;

Analista de gestão em trânsito: 60 vagas, sendo 10 imediatas e 50 em cadastro de reserva;

Analista de Tecnologia da Informação: 23 vagas, sendo 3 imediatas e 20 em cadastro de reserva;

Educador de Trânsito: 24 vagas, sendo 4 imediatas e 20 em cadastro de reserva;

Tradutor Intérprete em Libras: 22 vagas, sendo 2 imediatas e 20 em cadastro de reserva;

Médico Perito de Trânsito: 10 vagas – todas em cadastro de reserva;

Psicólogo Perito em Trânsito: 10 vagas – todas em cadastro de reserva.

O salário inicial varia conforme o cargo, sendo de R$3.048,23 para cargo de nível médio e R$6.830,76 para carreiras de nível superior. A exceção é para educador de trânsito e tradutor intérprete de libras, cujos ganhos são de R$3.513,29.

Provas

As provas do concurso DETRAN para o Amapá estão programadas para 11 de dezembro e o horário depende do cargo. Sendo:

Em primeiro lugar, no turno da manhã – cargo de nível médio;

Por fim, no turno da tarde – cargos de nível superior.

A prova objetiva vai contar com 50 questões que serão divididas entre conhecimentos gerais e específicos. Por sua vez, haverá também cobrança de prova discursiva no qual vai contar com quatro questões de estudo de caso. Para intérprete de libras, os concurseiros realizarão prova prática que acontecerá dia 26 de março de 2023.

Por fim, a validade do certame será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade do órgão. A convocação dos aprovados pode acontecer durante esse prazo.