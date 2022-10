GRANDE concurso para você entrar na POLÍCIA CIVIL liberado; O seu salário pode passar de R$10 MIL

Se você sonha em ingressar na carreira policial, o momento é agora. A princípio, é importante destacar que uma uma grande oportunidade para trabalho no concurso público da Polícia Civil está disponível. De acordo com informações oficiais, serão 3.500 vagas para preenchimento em diversas carreiras.

Desde já, é importante destacar que de acordo com o documento de autorização do concurso para trabalhar na Polícia Civil, serão candidatos dos concursos que já estão em andamento e outros novos concursos que deverão acontecer para o provimento total das vagas. Os cargos vagos no momento e disponíveis na Polícia Civil são:

Delegado de Polícia – 552 vagas;

Médico Legista – 116 vagas;

Perito Criminal – 249 vagas;

Investigador de Polícia – 1250 vagas;

Escrivão de Polícia – 1333 vagas;

Para os cargos de delegado, médico legista, escrivão e investigador já existem concursos em andamento.

Caso a quantidade de vagas não supra as ofertadas anteriormente pelos editais, será necessário a ampliação do número de vagas por meio de retificação nos editais.

Já para o cargo de perito criminal será necessária a realização de um novo processo seletivo.

A expectativa, segundo o diretor-geral da Polícia Civil de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves, é que, ao menos, quatro mil candidatos aprovados tanto em concursos em andamento, quanto em novos, sejam contratados até 2023.

Para 2024, o governo de SP também já autorizou a contratação de mais 4 mil servidores da polícia.

De acordo com o edital publicado recentemente, a Polícia Civil do Estado possui a autorização do governo para adotar as providencias necessárias a fim de suprir a demanda de profissionais.

Isso inclui tanto a contratação dos candidatos aprovados nos concursos em andamento, quanto a seleção de uma nova banca organizadora para promover novos concursos de acordo com a demanda do governo paulista.

Salários e requisitos do concurso público para trabalhar na Polícia Civil

Os salários oferecidos pela Polícia Civil de São Paulo variam de acordo com cada cargo.

Os interessados em concorrer a uma vaga de escrivão ou investigador da policia terão, caso aprovados, uma remuneração mensal de R$4.717,42.

A exigência para ambos os cargos inclui formação em nível superior em qualquer área, além de carteira nacional de habilitação (CNH) com permissão B, no mínimo.

Já para o cargo de perito criminal, o salário previsto é de R$10.439,92. Para se candidatar a vaga, o candidato precisa possuir carteira nacional de habilitação (CNH) com permissão “B”, além de formação em nível superior em uma das seguintes áreas:

Análise de Sistemas,

Arquitetura e Urbanismo,

Biologia, Biomedicina,

Biotecnologia,

Ciências da Computação,

Ciências Físicas e Biomoleculares,

Ciências Moleculares,

Contabilidade,

Direito,

Enfermagem,

Engenharia,

Estatística,

Farmácia,

Farmácia e Bioquímica,

Física,

Fonoaudiologia,

Geografia,

Geologia,

Informática,

Matemática,

Medicina,

Medicina Veterinária,

Museologia,

Nutrição,

Odontologia,

Química,

Sistemas de Informação,

Tecnologia da Informação.

Para o cargo de médico legista, a formação necessária é no curso de Medicina, além de CNH. O salário médio oferecido pela PC – SP para o cargo é de R$10.439,92.

Por fim, os interessados em concorrer a uma vaga de delegado de Polícia devem ter formação em Direito e experiência mínima de dois anos na área. O salário previsto para o cargo é de R$12.458,98.

Concurso Público da Polícia Civil em andamento

A Polícia Civil de São Paulo já conta com um concurso público em andamento. Com editais publicados em fevereiro deste ano (2022), o certame ofereceu 2939 vagas para os cargos de delegado, médico legista, escrivão e investigador.

Agora, com a autorização do governo paulista, os candidatos aprovados nesse concurso começaram a ser convocados para assumir o cargo.

No entanto, o cargo de perito criminal teve seu último concurso realizado em 2013.

Desde então, a Polícia Civil não realizou mais nenhuma seleção e, por isso mesmo, o quadro de vagas para o cargo encontra-se defasado.

A expectativa é que com o aval do governo paulista um novo edital para perito criminal seja lançado em breve.

Clique aqui e leia a íntegra da publicação oficial onde o Governo de São Paulo autoriza o preenchimento de 3500 vagas na Polícia Civil.