Grande concurso SAMU abre vagas para níveis médio e superior e até R$3 mil de salário

Grande oportunidade. O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo do Norte (Cistri) divulgou a abertura de um concurso público com o objetivo de contratar 39 profissionais em diferentes áreas.

As vagas contemplam candidatos com nível médio e superior. Os salários chegam a R$ 3 mil mensais. O Instituto Acess é o responsável pela organização do concurso.

Vagas e salários Concurso SAMU Cistri – MG

Ao todo, o Cistri MG oferece 39 vagas para contratação imediata. Desse total, 5% das vagas são destinadas aos candidatos com deficiência.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível médio / técnico

Auxiliar administrativo – 1 vaga;

Auxiliar de regulação – 14 vagas;

Auxiliar de Farmácia – 1 vaga;

Motorista – 2 vagas;

Operador de frota – 9 vagas;

Técnico em segurança do trabalho – 2 vagas;

Nível Superior Completo

Analista Administrativo – 1 vaga;

Assistente Administrativo – 6 vagas;

Engenheiro Mecânico – 1 vaga;

Contador – 1 vaga;

Farmacêutico – 1 vaga;

Psicológo – 1 vaga.

O Cistri MG oferece salários que vão de R$ 1.212,00, para alguns dos cargos de nível médio, a R$ 3.000,00, para alguns dos cargos de nível superior. As jornadas de trabalho variam entre 36 e 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas do concurso público do Cistri – MG é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado, possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo e apresentar boas condições físicas e mentais que deverão ser comprovadas por meio de exames médicos.

Inscrições Cistri – MG

Os interessados em participar do concurso público do Cistri – MG têm entre os dias 28 de novembro de 2022 a 12 de janeiro de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Instituto Acess.

Os candidatos que não tiverem acesso à internet, poderão realizar a inscrição pessoalmente no Posto de Atendimento, com sede na Av. Dos Eucaliptos, 800, bairro Jardim Patrícia – Uberlândia, MG, no horário das 08:30 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 (exceto sábados, domingos, recessos e feriados).

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 50 e R$ 90, dependendo do cargo escolhido pelo candidato.

Os candidatos que estão desempregados ou que não possuem capacidade financeira para arcar com o custo da taxa de inscrição pode solicitar a isenção da taxa entre os dias 28 a 30 de novembro de 2022, diretamente pelo site do Instituto Acess.

Etapas concurso público Cistri – MG

O concurso público do Cistri – MG avaliará os candidatos por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, comum para todos os candidatos.

Os cargos de nível superior exigem ainda avaliação de títulos, de caráter classificatório.

A data de aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 26 de fevereiro de 2023 em dois horários. Na parte da manhã será realizada a prova para os cargos de nível médio e técnico, enquanto no período da tarde será realizada prova para os cargos de nível superior.

A prova objetiva contará com 45 questões de múltipla escolha dividida entre questões de língua portuguesa, noções de informática, raciocínio lógico, administração pública, normas do SAMU e conhecimentos específicos que variam de acordo com cada cargo.

O candidato aprovado passará ainda por exames médicos admissionais e deverá também apresentar carteira de vacinação em dia e atualizada contra as seguintes doenças: tétano e difteria, tríplice viral, hepatite B, febre amarela, Influenza e COVID -19.

Clique aqui para ler o edital e consultar maiores informações sobre o concurso público do Cistri no estado de Minas gerais 2022.