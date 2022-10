Grazi Massafera revela preferências na hora do sexo

Foto: Reprodução/ Globo

A atriz Grazi Massafera se despiu do pudor e abriu o jogo sobre as preferências na hora H durante a participação no ‘Jojo Meia Nove’, podcast de Jojo Todynho no Multishow.

Em conversa com a funkeira, a artista revelou como prefere a abordagem durante o sexo e surpreendeu. “Mais selvagem. É puxão de cabelo, é tapa na raba”, disse em referência à música ‘Tapão na Raba’ de Raí Saia Rodada.

Grazi também revelou já ter fingido orgasmo ao tentar fugir de um sexo ruim. “Eu queria acabar, eu fingi uma vez. Eu já aprendi a ser bem sincera. Mas já fiz, não posso dizer que não. Não faço mais isso, mas já fiz”.

Solteira desde o fim do relacionamento com Caio Castro, Grazi confessou no programa a preferência por tomar iniciativa quando gosta de alguém. “Eu gosto de chegar. Não tem regra. Depende. Mas geralmente eu gosto. Mas também gosto (quando chegam)… É bom para o ego, para a vaidade”.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.