Grendene abre vagas de EMPREGO pelo Brasil; veja os cargos

A Grendene, uma das principais fábricas do Brasil, é comprometida com o hoje e o amanhã do povo brasileiro. Com mais de 50 anos no mercado, ela está com novas vagas de emprego no país, confira.

Grendene abre vagas de emprego

A Grendene é uma fábrica que expressa seu amor em todos os momentos. O maior recurso dessa empresa é o capital humano, levando o comprometimento e a dedicação entre os colaboradores.

Essa fábrica é comprometida com o futuro e, justamente por isso, ela busca soluções constantes para ter eficácia em todos os sentidos. Quer fazer parte desta equipe? Veja os cargos com oportunidades disponíveis e localidades:

Aju. de Produção – Crato / CE;

Aju. de Produção – Fortaleza / CE;

Ana. de Compras – Rio Grande do Sul e Remoto;

Assistente de Design – Rio Grande do Sul e Remoto;

Assistente de Gestão – Farroupilha / RS e Remoto;

Banco de Talentos – Porto Alegre / RS;

Consul. de Negócios – Farroupilha / RS e Remoto;

Mec. de Manutenção – Fortaleza / CE;

Ope. de Caldeira – Crato;

Ope. de Atendimento – Farroupilha / RS;

Sup. de Logística – Sobral / CE.

Veja também: Spani Atacadista abre EMPREGOS em São Paulo e Rio de Janeiro

Como se candidatar

A Grendene é uma indústria que acredita no respeito às diferenças e, por isso, promove um ambiente colaborativo e organizado entre os colaboradores. Ela valoriza cada uma das pessoas, criando um local seguro e que estimula o alcance do potencial.

A companhia está buscando pessoas diversas, mas que tenham interesse em se construir junto a empresa. Para encontrar todas as oportunidades disponíveis, acesse o link oficial da Grendene.