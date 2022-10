Grupo armado mata duas pessoas no Rio Vermelho

Foto: Reprodução / Redes sociais

Um grupo armado matou duas pessoas na madrugada deste domingo (23). O crime aconteceu no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. O caso aconteceu em frente ao bar Club In Fuego, do influenciador digital baiano, Victor Igoh. De acordo com informações das Polícias Civil e Militar, não há registro de outras pessoas feridas no crime.

Nas imagens, compartilhadas nas redes sociais, é possível ver os clientes do estabelecimento buscando abrigo na parte interior do bar após o grupo atirar na direção de dois rapazes. Assista abaixo:

Segundo a Polícia Civil, Elber Santos da Conceição, de 21 anos, e um homem ainda não identificado foram as vítimas dos disparos de arma de fogo. A autoria e motivação do crime serão apuradas pela 1ª DH/Atlântico.

