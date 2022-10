Grupo Botequim faz roda de samba no Pelourinho

Foto: Divulgação

Para celebrar os 16 anos de criação, o Grupo Botequim vai fazer uma roda de samba na área verde do restaurante Uauá, no Pelourinho, nesta sexta-feira (13), a partir das 21h.

O show contará com as participações especiais do Samba das Cumades e de Gal do Beco. Os ingressos já estão à venda no site.

O Grupo Botequim é formado por Roberto Ribeiro (cavaco e voz), Tito Fukunaga (flauta e percussão), Mestre Bira (surdo), Lalá Evangelista (percussão) e Washington Rodrigues (Violão 7 cordas).

SERVIÇO:

Aniversário do Grupo Botequim – 16 anos

Participação: Gal do Beco e Samba das Cumades

Quando: 14/10 (Sexta-feira)

Onde: Área Verde do Restaurante Uauá (Pelourinho)

Horário: 21h

Valor: R$20 (1º Lote)

Vendas: Sympla

Leia mais sobre Agenda Cultural no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.