Grupo Enxuto anuncia NOVOS empregos em São Paulo

O Grupo Enxuto, inaugurado em 1963, nasceu através da revenda de arroz. Com o sucesso da venda desse produto, o instituto expandiu seus negócios e hoje faz a diferença no segmento de varejo. Novas oportunidades foram anunciadas. Confira, a seguir.

Grupo Enxuto abre empregos em São Paulo



Atualmente, conta com uma rede de supermercados em Campinas, Rio Claro, Limeira e mais regiões. Agora, para continuar desenvolvendo as melhores soluções para o mercado, a empresa está recrutando novos funcionários. Confira, a seguir:

Ana. Fiscal – Campinas / SP;

Assistência em Compras – Campinas / SP;

Aux. de Açougue – Piracicaba / SP;

Aux. de Padaria – Campinas / SP;

Balconista – Cosmópolis / SP;

Banco de Talentos (Exclusiva PCD) – Limeira / SP;

Op. de Caixa – Campinas / SP;

Op. Logística – Sumaré / SP;

Padeiro – Rio Claro / SP;

Repositor – São Paulo;

Sup. de Prevenção de Perdas – Piracicaba / SP.

Como se candidatar



Para continuar entregando as melhores soluções para os consumidores, novas oportunidades de empregos foram anunciadas. Está interessado em um dos cargos? Acesse o site 123empregos, selecione a vaga que deseja concorrer e envie seus dados.

