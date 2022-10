Grupo Fleury abre 47 vagas de emprego pelo Brasil

O Grupo Fleury, especializado na área de saúde, está com oportunidades de empregos abertas pelo Brasil. São 47 vagas para atuar em diferentes cargos, como analista, assistente e mais. Confira, a seguir.

Grupo Fleury abre oportunidades de emprego no país

O Grupo Fleury é um dos maiores e mais respeitados no ramo de saúde do Brasil. Os colaboradores são apaixonados por prestar seus serviços da mais alta qualidade, preservando a vida das pessoas.

Com mais de 90 anos no segmento, esse grupo ganha cada vez mais destaque pela excelência médica, técnica e no atendimento. Hoje a companhia está com oportunidades disponíveis, confira:

Anal. de Planejamento Comercial – São Paulo;

Assist. de Atendimento – SP;

Anal. de Laboratório – Santa Catarina;

Téc. de Enfermagem – São Paulo;

Ope. de Atendimento – Natal;

Ope. de Teleatendimento – São Paulo;

Assist. de Relacionamentos – São Paulo;

Ope. de Atendimentos – São Gonçalo / RJ;

Téc. de Laboratórios – Porto Alegre / RS;

Téc. de Coletas – Rio de Janeiro.

Como se candidatar

O Grupo Fleury apresenta excelência em todos os aspectos: atendimento, medicina e área técnica. Para continuar entregando bons resultados, a companhia está recrutando novos colaboradores.

A empresa segue crescendo e expandindo seus conhecimentos na área de saúde. Com mais de 90 anos no mercado brasileiro, a marca quer contratar pessoas talentosas e comprometidas com resultados.

O processo seletivo para as vagas citadas segue em aberto. Quer ingressar nesta equipe de especialistas? Acesse o site 123empregos, encontre o cargo desejado e envie suas informações para análise.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.