Grupo MAG abre vagas de emprego pelo Brasil

O Grupo MAG, referência em soluções financeiras individuais, abre novas oportunidades de trabalho em cidades brasileiras. A companhia está buscando profissionais que morem nas cidades do Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia e Porto Alegre, além de oferecer vagas para atuação exclusivamente em regime remoto. Para ter acesso a todas as informações, continue lendo.

Grupo MAG divulga novas contratações em cidades brasileiras

Com mais de mil colaboradores espalhados em todo o Brasil, o Grupo MAG é uma das maiores referências em soluções financeiras individuais do mercado, sendo uma das companhias que mais crescem dentro do setor em que atua.

A empresa trabalha com base em sua cultura e valores corporativos, e espera que os novos contratados atuem da mesma maneira, sendo presente dentro do setor escolhido, gostando de trabalhar em equipe, possuindo atitudes como se fosse o próprio dono e queira evoluir profissionalmente dentro da mesma.

Veja agora as posições e regiões disponíveis para realizar seu cadastro:

Trader de Fundos Multimercados — Rio de Janeiro;

Supervisores de UX — Rio de Janeiro e remoto;

Social Media Creator — remoto e Rio de Janeiro;

Jovem Aprendiz — Porto Alegre;

Jovem Aprendiz — Brasília;

Jovem Aprendiz — remoto e Rio de Janeiro;

Estagiário setor de Controladoria — remoto e Rio de Janeiro;

Designer nível Pleno — remoto e Rio de Janeiro;

Copywriter — remoto e Rio de Janeiro;

Assistentes III — remoto e Rio de Janeiro;

Assistentes de Performance — remoto e Rio de Janeiro;

Assistentes para Administração — Brasília.

Veja também: Marfrig abre 72 vagas de EMPREGO pelo Brasil

Como se candidatar

Para ser um dos novos membros do Grupo MAG, os interessados deverão acessar o link de cadastro e preencher sua ficha cadastral dentro da vaga que pretende ocupar.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos.