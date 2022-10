Grupo Moura anuncia vagas em todo o país

O Grupo Moura, detentor das Baterias Moura, que hoje é referência no segmento de acumuladores e líder na América do Sul, anunciou a abertura de vagas em todo o país. Há chances para diferentes áreas e funções nos estados de Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Minas Gerais.

Os pré-requisitos exigidos dependem da vaga almejada pelo candidato.

Ao todo, estão disponíveis 15 vagas de estágio voltados para a área comercial, administrativa, mecânica, técnico, engenharia civil e gestão de pessoas. Além de estarem matriculados em um curso de ensino superior, os candidatos deverão ter conhecimento no Pacote Office (Word, Excel e Power Point) para todas as vagas e disponibilidade para atuação em uma jornada de seis horas diárias.

Outras 21 oportunidades estão disponíveis para os cargos de vendedor, técnico, consultor, desenvolvedor, auxiliar e analista, com contratação efetiva. Também há oportunidades para o Banco de Talentos para pessoas com deficiência.

O Grupo Moura oferece salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, que incluem assistências médica e odontológica, cesta básica, seguro de vida, veículo corporativo, vale refeição e prêmio de vendas de até 100% para as posições comerciais. Para os estagiários, a empresa oferece, ainda, auxílio transporte ou combustível.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível aqui, para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e cadastrar o currículo na posição desejada.

