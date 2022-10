Grupo Pardini abre 43 empregos pelo Brasil; veja os cargos

O Grupo Pardini é referência na área de medicina diagnóstica e preventiva. A experiência, a tecnologia e a infraestrutura são essenciais para a empresa funcionar. Recentemente, a companhia abriu novas oportunidades de emprego pelo Brasil, confira.

Grupo Pardini abre 43 empregos pelo Brasil

O Grupo Pardini nasceu no fim da década de 50 e, hoje, possui mais de seis mil colaboradores em laboratórios parceiros. A companhia se preocupa com a experiência, tecnologia e infraestrutura, e busca esses ideais nas pessoas.

Atualmente, a empresa deseja expandir ainda mais, tornando-se a principal referência na área de medicina diagnóstica e preventiva. As novas oportunidades são para Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo. Confira, a seguir, os cargos e as localidades:

Atendente (Exclusiva PCD) – Belo Horizonte / MG;

Especialista de Laboratório – Santa Catarina;

Supervisor (a) de Armazém – Minas Gerais;

Assessor de Técnico Comercial – São Paulo;

Consultor Interno de DHO – Belo Horizonte / MG;

Enfermeiro – Belo Horizonte / MG;

Aux. de Serviços Gerais – Belo Horizonte / MG;

Atendente – Belo Horizonte / MG;

Aux. de Produção (Exclusiva PCD) – Minas Gerais;

Aux. de Serviços Gerais (Santa Efigênia) – Belo Horizonte / MG.

Veja também: Allied abre EMPREGOS em São Paulo e Rio de Janeiro

Como se candidatar

O Grupo Pardini é uma grande referência na área de medicina diagnóstica e preventiva no Brasil. O grupo nasceu no fim da década de 50 e, hoje, conta com mais de seis mil colaboradores nos laboratórios parceiros.

Para encontrar essas e mais oportunidades, o procedimento é simples: acesse a plataforma Vagas e confira todas as informações necessárias para se candidatar.