Grupo Perto tem NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

O Grupo Perto, integrante do Grupo Digicon, é uma empresa que atua na verticalização de estratégias. Os colaboradores atuam arduamente no desenvolvimento de novas soluções inovadoras e robustas para o país. Hoje a companhia está com oportunidades disponíveis. Confira.

Grupo Perto abre vagas de emprego no Brasil

O Grupo Perto, integrante da Digicon, é uma empresa brasileira que atua na verticalização de estratégias. Hoje os colaboradores e os líderes atuam lado a lado para criar soluções inovadoras e robustas para o país.

A Perto possui 22 filiais para suporte e pós-venda, que estão distribuídas estrategicamente em cidades brasileiras. Para oferecer soluções estratégicas para o varejo, os colaboradores precisam atuar arduamente. Confira, a seguir, os cargos disponíveis:

Adm. de Redes – Gravataí;

Assist. de Administração – Gravataí;

Aux. de Indústria – Gravataí;

Cataloguista (Vaga PCD) – Gravataí;

Comprador (a) – Gravataí;

Desenvolvedor (a) – Gravataí;

Eng. de Projeto Eletrônico – Gravataí;

Líderes de Setores – Barueri / SP;

Téc. Eletrônico de Campos – Caldas Novas / GO;

Téc. Eletrônico de Campos – Roraima;

Téc. Eletrônico de Desenvolvimentos – Gravataí.

Veja também: Randstad anuncia NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

O Grupo Perto, parte integrante da Digicon, é uma empresa brasileira que atua arduamente na verticalização de estratégicas. Com colaboradores e líderes que trabalham lado a lado, novas soluções são criadas para facilitar o mercado de varejo.

Hoje a companhia está buscando profissionais que queiram inovar e transformar o mercado. Quer fazer parte deste ambiente de trabalho repleto de desafios? Acesse o site 123empregos, encontre o cargo desejado e envie seu currículo para análise.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.