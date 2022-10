Grupo Ultra recebe inscrições para programa de estágio

Em busca de novos talentos, o Grupo Ultra recebe inscrições para seu programa de estágio 2023. A empresa que atua no setor de energia e infraestrutura por meio das marcas Ipiranga, Ultragaz e Ultracargo, visa recrutar estudantes que residem em São Paulo e, também, na região de Campinas, no interior do estado.

São elegíveis alunos do ensino superior matriculados nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Tecnologia da Informação, Engenharia (todas as áreas), Relações Internacionais e cursos relacionados, com formação prevista para dezembro de 2023.

De acordo com a empresa, há vagas nas áreas de Tecnologia da Informação, Contabilidade, Fiscal, Serviços e Processos, Planejamento, Seguros, Tesouraria, Relações com Investidores, Auditoria, Integridade, M&A (Fusões e Aquisições), Relações Institucionais e Sustentabilidade.

Durante o programa, os profissionais terão a oportunidade de realizar job rotation entre as áreas da Holding após seis meses de estágio e atuarão diretamente no desenvolvimento de projetos, com apresentação dos trabalhos realizados ao final de cada ciclo. Além disso, os estagiários terão o apoio de um profissional da área que o acompanhará durante a elaboração do projeto e a realização de atividades de rotina, além de mentoria com executivos e acompanhamento individual com o RH.

De acordo com a empresa, o programa visa recrutar estudantes com interesse em iniciar carreira em uma multinacional, aplicando na prática o conhecimento adquirido na universidade.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo e concorrer a uma das vagas oferecidas por meio do Programa de Estágio Ultra 2023 deverão acessar o site www.ciadeestagios.com.br/vagas/grupoultra. As inscrições vão até o dia 14 de outubro e serão dividida em etapas, que incluem testes de perfil e lógica, entrevistas com a consultoria, além de painel e entrevistas finais com executivos do Grupo Ultra.

A seleção será híbrida, o que significa que algumas fases serão conduzidas online e outras no formato presencial.