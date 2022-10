Guerra faz pedido indecente para Ari em troca da filha

Foto: Globo

Encantado pelo novo mundo no Rio de Janeiro, Ari (Chay Suede) aceitará uma proposta indecente feita por Guerra (Humberto Martins), para continuar na cidade maravilhosa e se envolver com Chiara (Jade Picon).

O empresário exigirá que o arquiteto corte laços com o passado e traga o filho do Maranhão para o Rio. Só assim, Ari receberá o aval do ricaço para continuar com a mimada.

O filho de Núbia (Drica Moraes), troca os valores pela boa vida no Sudeste e levará Tonho (Vicente Alvite) para o Rio. Os dois passarão a morar em um apartamento da construtora de Guerra, e o empresário irá se encantar pelo garoto.

Após pedir para que Ari mudasse toda a vida para estar mais perto de Chiara, Guerra fará um novo pedido indecente para o “genro”, a de que o garoto vá morar em sua casa.

Sobre os personagens de Travessia

Quem é Ari (Chay Suede): personagem é descrito como inteligente e idealista. Filho de Núbia, jovem estudou em São Luís, mas sempre passava as férias no interior, com a mãe. Prestes a se casar com Brisa, com quem tem um filho, Tonho, viaja para o Rio de Janeiro para recolher provas contra a demolição de um casarão histórico de São Luís e se encanta com o novo mundo.

Quem é Chiara (Jade Picon): mimada e manipuladora, jovem é acostumada a ter tudo o que deseja. Na novela, todos acreditam que ela é filha de Guerra, mas seus pais biológicos são, na verdade, Moretti e Débora.

Quem é Guerra (Humberto Martins): astuto, explosivo e ágil, o empresário carioca é dono de uma construtora que herdou do pai. Seu atual principal projeto é ganhar a licitação da venda de um dos casarões da zona histórica de São Luís para construir um moderno shopping center.

