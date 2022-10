Guerras Médicas: como o tema pode ser cobrado no vestibular?

Guerras Médicas: entenda como o assunto pode ser cobrado no vestibular

O termo “Guerras Médicas” é usado para definir importantes conflitos envolvendo o Império Persa e as cidades-Estado gregas. Os embates provocaram uma série de consequências em diversas regiões da Antiguidade.

O conflito é muito explorado por questões de história geral dentro dos vestibulares. Dessa maneira, é fundamental que você entenda como o assunto pode ser cobrado nas suas provas.

Assim, para que você consiga se preparar da melhor forma possível, o artigo de hoje trouxe a análise de uma questão de vestibular sobre as Guerras Médicas. Confira!

Guerras Médicas: questão do vestibular da UPE

(UPE – 2013) Sobre as Guerras Médicas, travadas entre gregos e persas no início do século V a.C., assinale a alternativa correta.

a) A vitória grega deveu-se à forte liderança espartana, uma vez que Atenas se submeteu aos persas desde o início dos conflitos.

b) Foi causada pelo processo de expansão territorial do império persa, que ambicionava expandir seus domínios sobre os gregos.

c) Culminou no domínio dos gregos sobre os persas e no florescimento cultural de Esparta.

d) Enfraqueceu as cidades-Estado gregas e persas, facilitando o domínio macedônico na região.

e) A vitória grega só foi possível com a união das diversas cidades-Estado por meio da Liga do Peloponeso, sob a liderança de Esparta.

Análise:

A resposta correta para a questão do vestibular da UPE, Universidade de Pernambuco, é a alternativa D.

Como consequência das Guerras Médicas, as cidades-Estado gregas se consolidam como importantes centros econômicos, principalmente graças a retomada do comércio. Em contrapartida, o Império Persa entra em declínio.

Depois do conflito, um período de paz não foi estabelecido, uma vez que um conflito interno se instalou no país: a Guerra do Peloponeso. Houve então o fortalecimento da Liga de Delos e Atenas passou a controlar os recursos para benefício próprio. Esparta, por sua vez, criou a Liga do Peloponeso para lutar contra Atenas e impedir a eclosão de um exército para atender aos objetivos atenienses.

Com isso, os povos gregos ficariam enfraquecidos, o que facilitaria a posterior dominação pelos macedônicos.