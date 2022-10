Guilherme Arantes emociona público na abertura do Festival de Música de Penedo

Artista apresentou seus sucessos no Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto

Secom PMP

A abertura do Festival de Música de Penedo emocionou o público que lotou o Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto, o antigo Cinema São Francisco, na noite dessa quarta-feira, 19 de outubro.

As músicas mais tocadas nas FMs durante a década de 1980 estão no repertório do show que leva a plateia ao encontro do artista que teve sua carreira projetada graças aos festivais.

“Eu fui muito beneficiado por essa cultura do festival no início dos anos 80”, rememora Guilherme Arantes, mencionando sua participação nos eventos realizados por emissoras de televisão.

O incentivo ao trabalho autoral também está na programação do Festival de Mùsica de Penedo, com a primeira Mostra de Música Autoral Velho Chico.

Pela primeira vez, um edital foi incluído na programação do trabalho realizado pela UFAL, Governo de Alagoas, Prefeitura de Penedo, com patrocínio do Sebare e apoio de entidades ligadas à música, universidades e empresas privadas.

Os artistas selecionados fazem suas apresentações a partir das 17 horas de amanhã (sexta, 21), no Centro de Convenções. No mesmo palco, o saxofonista Derico Sciotti (conhecido do público em geral por fazer parte do Quinteto do Jô) e o guitarrista Ricardo Lopes fecham a programação do festival que termina no sábado, 22.

Festival de Música de Penedo abre espaço para trabalho autoral

Sobre quem está iniciando a carreira artística, Guilherme Arantes aconselha a ter muita personalidade e resiliência, produzindo com amor e tesão “porque a fama é fugaz e o imediatismo deve ser enxergado por muito reserva pelos novos”, frisando a necessidade de se cultivar poesia e música.

O músico também falou sobre Penedo após o show. “Essa cidade é muito emblemática e pra mim é uma honra e um prazer muito grande ser convidado para abrir o festival. Foi a primeira vez que eu me deparei com o sítio histórico, a cidade é maravilhosa, iluminada, limpa, arrumada, aqui é um show, e a gente fica muito feliz por encontrar o rio São Francisco, é motivo de muita emoção porque essa região é muito importante para a nossa identidade e a gente vem pro festival super motivado”, afirmou Guilherme Arantes.

O Festival de Música de Penedo reserva para esta quinta-feira, 20, concerto da Orquestra de Meninos de São Caetano-PE para estudantes da rede pública municipal no Centro de Convenções Zeca Peixoto, a partir 15 horas.

No mesmo horário, o 3º Fórum Alagoano de Educação Musical e 5º Encontro CEMUPE de Musicologia acontecem no auditório da Casa de Aposentadoria, com apresentação do Dueto Samuel Pompeo (sax) e Thomas Garcia (violão).

Logo mais à noite, o jazz toma conta do Largo São Gonçalo, onde o grupo baiano Garagem e Duo Jazz Gundam se apresentam no espaço aberto ao público, próximo do Theatro 7 de Setembro, local do lançamento de cinco livros, com a presença de autores.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte