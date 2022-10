Guilherme Arantes faz o show de abertura do Festival de Música de Penedo

Artista se apresenta no Centro de Convenções e Eventos na noite de quarta, 19

Secom PMP

A edição 2022 do Festival de Música de Penedo traz para Alagoas o músico Guilherme Arantes. Autor de sucessos incluídos em trilhas de novelas e na programação das FMs durante a década de 1980, ele se apresenta na noite da próxima quarta-feira, 19.

Em sua rede social, Guilherme Arantes disse que vai ser uma honra abrir o Festival de Música de Penedo, convidado o público para o show que certamente será inesquecível.

Para garantir um lugar na plateia do Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto, o antigo Cinema São Francisco, basta se dirigir até a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) com um quilo de alimento não perecível, exceto sal, e trocar por um ingresso, sendo um por pessoa.

A Secretaria de Cultura de Penedo funciona no único sobrado com primeiro andar da Rua Dâmaso do Monte, popular ladeira da Igreja da Corrente, Centro Histórico de Penedo, no horário das 8h às 13 horas.

Além do show de Guilherme Arantes, o Festival de Música de Penedo tem uma vasta programação, incluindo apresentações gratuitas em escolas, igrejas, praças, Theatro Sete de Setembro e no palco que será montado no Largo São Gonçalo.

As bandas filarmônicas também são um show à parte, fazendo retretas e desfiles pelas ruas da parte baixa da cidade histórica que abraçou o festival de música iniciado como jornada pedagógica e que amplia sua função de estimular a produção e difundir a música.

Consolidado entre os maiores festivais do Brasil e inserido no calendário anual de eventos de Penedo, o trabalho realizado pela Ufal – através do Curso de Música e do Centro de Musicologia de Penedo (Cemupe) – tem patrocínio do Sebrae e apoio do Governo de Alagoas e da Prefeitura de Penedo.

Confira aqui a programação na íntegra, inclusive as oficinas que estão com inscrições abertas até amanhã (sábado, 15).