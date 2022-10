Gusttavo Lima cobra mais de R$ 1 mil por abadá no Carnaval

Foto: Augusto Albuquerque

O folião que planejava curtir o Carnaval de Salvador no Bloco do Embaixador não esperava ter que fazer um investimento tão alto para seguir Gusttavo Lima no circuito Dodô (Barra-Ondina) no dia 20 de fevereiro, segunda de Carnaval.

A venda dos abadás para o bloco, novidade na folia baiana que retoma a realização após dois anos de pausa devido à pandemia, foi iniciada na última quinta-feira (20) e já causou burburinho na web pelo valor: R$ 1.000 para atravessar os 4km, aproximadamente, atrás do caminhão.

Quem quiser ir em cima do trio terá que pagar R$ 2.000 pelo carro de apoio. O valor entra para a lista dos mais altos cobrados pelos artistas que participam da festa, incluindo os locais.

Bloco de Gusttavo Lima no carnaval de Salvador vai custar de mil a 2 mil reais kkkk Tá achando q aqui é Vila Mix e q ele é um Bell da vida No dia, aposto q vai tá saindo fácil por 250 Com o trio no morro do gato, baixa pra 80 — Embursetado (@FabioUranki) October 20, 2022

O primeiro lote do Bloco Coruja, de Ivete Sangalo, por exemplo, custou R$ 860 e foi esgotado em apenas duas horas. Os novos lotes do bloco da artista já custam mais do que o que é cobrado pelo Embaixador. Para desfilar com Ivete em 2023, quem quiser comprar nos locais oficiais terá que investir R$ 1.100.

O abadá do sertanejo consegue ser mais caro que o de Bell Marques em um dos dias do Vumbora. A sexta-feira (17), com o veterano sai por R$ 800. É mais caro também o Me Abraça, com Durval Lelys, que retorna à folia e sai por R$ 720 cada dia de festa, domingo e segunda.

Com Claudia Leitte no Blow Out e Largadinho, cada um sai por R$ 600. e Daniela Mercury, no Crocodilo, o desfile sai a partir de R$ 560. O Bloco do Nana, com Léo Santana é da lista dos acessíveis e custa R$ 340 na sexta e R$ 420 no sábado.

Em uma comparação feita pelos fãs, é mais vantagem pagar para assistir o sertanejo em um camarote do circuito, no qual ele está programado para se apresentar na terça-feira de Carnaval, do que desfilar no bloco. O abadá para o camarote custa R$ 1.380 com serviço All Inclusive e show de Dennis DJ.

A participação de Gusttavo Lima no Carnaval de Salvador não é novidade. O sertanejo já puxou um bloco na folia baiana, no entanto, esta é a primeira vez que o artista desfila com um projeto próprio. Além das críticas pelo valor alto, muito se é falado nas redes sociais sobre a descaracterização do Carnaval com a participação do sertanejo na festa.

Foto: Reprodução/ Instagram

Leia mais sobre Carnaval no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.