Gusttavo Lima e Leonardo declaram apoio para Bolsonaro

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Os cantores sertanejos Gusttavo Lima e Leonardo, foram para uma reunião no Palácio da Alvorada, em Brasília, com a finalidade de declararem apoio ao presidente Jair Bolsonaro, no segundo turno das eleições.

Os artistas apareceram em vídeo, divulgado pelas redes sociais do político, onde pediram aos fãs que “pensem e repensem” o voto.

“É sobre o idealismo da família, sobre o idealismo dos filhos […] E é sobre nós, sobre eu, minha esposa, o futuro dos nossos filhos. Sobre o agro, sobre as pessoas do interior, sobre as pessoas que colocam a comida da mesa de cada brasileiro”, disse Gusttavo Lima.

“Eu venho aqui trazer do fundo do coração o meu apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro”, declarou Leonardo durante o evento.

Outros artistas sertanejos como Chitãozinho, Fernando Zor, Zezé Di Camargo e Sula Miranda, também estão no local para o ato em prol da reeleição de Jair Bolsonaro.

