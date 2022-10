Habibs abre NOVAS vagas de emprego pelo país

O Grupo Habibs é formado por quatro marcas, sendo a principal a Habibs, uma das mais conhecidas no mundo, além do Ragazzo. Com foco e missão em deixar a vida mais divertida e animada através de suas comidas, que convidam a uma boa conversa entre amigos.

Habibs está divulgando vagas de emprego pelo Brasil

Focados em seus clientes e colaboradores, o Habibs oferece ambientes aconchegantes e modernos, que trazem tranquilidade e muita satisfação. Com um excelente programa de talentos, a companhia está em busca de colaboradores que possam agregar a sua cultura e missão pelo país. Levando a todos os cantos do mundo, o clima de calmaria e amizade, onde sentar e conversar seja algo relaxante e descontraído. Candidatos, confiram as vagas.

Vagas em aberto:

Auxiliar Expedição;

Agile Master;

Chefe de Cozinha;

Analista de Recursos Humanos;

Operador de Caixa;

Analista de Comunicação Sênior;

Consultor de Loja;

Analista de Qualidade;

Garçom;

Analista de Trade Marketing;

Supervisor de Venda;

Auxiliar de Limpeza;

Analista de Comunicação Pleno;

Desenvolvedor Ionic;

Líder de Arquitetura de Soluções TI;

Analista financeiro De Negócios;

Atendente;

Cozinheiro;

Analista Contábil Pleno;

Gerente Principal;

Promotor de Festas;

Designer Multimídia;

Consultor de Campo Fast-Food;

Assistente de Atendimento Publicitário;

Estagiário de Comunicação e Branding;

Analista de Gestão Imobiliária;

Gerente de Benefícios;

Gerente de Plantão;

Analista de Sistemas Protheus;

Instrutor de Treinamento.

Como se inscrever nas vagas

O cadastro nas vagas do Habibs é rápido e simples, acessando o link de inscrição será possível acompanhar todas as instruções.

