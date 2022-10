Hacker suspeito de ataque a órgãos do Governo Federal é preso na BA

Foto: Reprodução/ Foto: JN

Um homem foi preso pela Polícia Federal em Feira de Santana, a 100km de Salvador, nesta quarta-feira (19), suspeito de integrar uma organização criminosa internacional chamada Lapsus Group. O grupo seria responsável por ataques cibernéticos contra órgãos governamentais, entre eles o Ministério da Saúde, em 2021.

De acordo com o g1 Bahia, o delegado Fábio Marques, de Feira de Santana, informou que o suspeito é natural da Paraíba e é considerado um dos maiores hackers do Brasil. Ele foi preso na companhia da namorada.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado para Brasília é o principal investigado brasileiro sobre os crimes, segundo a PF.

A prisão do suspeito é um desdobramento da Operação Dark Cloud, deflagrada em agosto. A operação investigava a organização criminosa responsável por diversos ataques cibernéticos, incluindo contra órgãos e entidades do Governo Federal no final de 2021.

Ataques aos órgãos do Governo Federal

No final de dezembro de 2021, o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, a Controladoria-Geral da União e a Polícia Rodoviária Federal foram alvos de ataques cibernéticos.

Os invasores deletaram arquivos, dados e instâncias da pasta atacada. A ação ocorre no ida 10 de dezembro e comprometeu o ConecteSUS, responsável pelo Certificado Nacional de Vacinação. O problema também afetou o sistema de notificação de casos da Covid-19, além da página que compila dados de vacinação para outras doenças no país, segundo informações do próprio Ministério da Saúde.

Na época, o Ministério da Saúde informou que a Polícia Federal e o Gabinete de Segurança Institucional foram acionados para investigar o caso.

Em 12 de dezembro, o Ministério da Saúde sofreu um segundo ataque hacker. Dessa vez, a ação chegou a ser negada pelo governo, mas logo em seguida confirmada pelo ministro Marcelo Queiroga.

Após os ataques, quando o site do Ministério da Saúde era acessado, os usuários encontravam um recado afirmando que os dados do sistema haviam sido copiados e excluídos e estavam nas mãos do grupo invasor.

Ainda segundo a Polícia Federal, as investigações começaram em dezembro de 2021, logo os registros de ataque.

Ataques internacionais

Ainda segundo a Polícia Federal, o grupo Lapsus Group também é responsável por invadir sistemas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, da Localiza Rent a Car, além de outros órgãos na América do Sul, Estados Unidos e Europa.

Entre os que sofreram ataques estão a Sociedade Independente de comunicação, canal televisivo privado em Portugal, o grupo Impresa, Electronic Art, Globant, Microsoft Azure, Nvidia, dentre outras.

Os crimes apurados no inquérito policial são os de organização criminosa, invasão de dispositivo informático, interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento. Também foi constatada, segundo a PF, a prática de corrupção de menores, e de lavagem de capitais.

