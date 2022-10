Halloween dos Mascarados é adiado devido ao jogo do Bahia

Foto: Bruna Quevedo

A festa Hallowen dos Mascarados, que aconteceria na sexta-feira (28), no Cerimonial Rainha Leonor – Pupileira, foi adiada devido ao jogo do Bahia contra o Guarani pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

De acordo com a organização do evento, a mudança da data foi necessária devido à interdição de toda área no entorno do estádio Arena Fonte Nova, onde será realizada a partida decisiva para o Tricolor baiano.

“A decisão é por conta da interdição de toda área no entorno do estádio Arena Fonte Nova e que engloba o local do evento, Cerimonial Rainha Leonora – Pupileira, dificultando o acesso do público.”

A nova data deve ser divulgada pela produção do evento nas próximas semanas. Para quem já adquiriu os ingressos para o show, poderá utilizar na remarcação do evento. Quem deseja o reembolso deve entrar em contato com o Sympla.

O Halloween dos Mascarados contaria com shows de Margareth Menezes, DJs RDD e LIBREANA, além da participação da cantora Clariana Fróes. Os ingressos estavam sendo vendidos à R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia).

