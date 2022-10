Hamburgueria Cazollita abre nova unidade em Salvador; veja local

Foto: Divulgação

A hamburgueria Cazollita vai abrir uma nova loja em Salvador. A unidade, que pertence ao Grupo Cazolla, será inaugurada na próxima terça-feira, 1º de novembro, na Praça de Alimentação do Shopping Barra.

De acordo com informações da franquia, o espaço seguirá focando em lanches mais rápidos, práticos e econômicos, mas com a mesma qualidade do restaurante Cazolla. O diferencial da nova casa, já conhecida pelos smashs (hambúrgueres artesanais prensados na chapa), é a oferta de almoço.

“O cliente poderá personalizar o prato, com diversas combinações, e teremos uma variedade maior de sobremesas, inclusive trazendo o clássico Brownie da Cazolla e o Nutella Crispy para compor o cardápio”, antecipa Vinicius Moraes, um dos sócios do grupo.

Com a abertura dessa unidade, a marca ganhará ainda outras novidades no cardápio, incluindo 4 novos hambúrgueres, que serão apresentados em breve.

