Hapvida abre vagas de EMPREGOS pelo Brasil

A Hapvida é o maior sistema de implementação de saúde suplementar do Brasil. Se acredita que a vida é melhor quando estamos saudáveis, esse ambiente de trabalho pode ser para você. Recentemente, vagas de empregos foram divulgadas. Confira.

Hapvida abre vagas de empregos no Brasil

A Hapvida acredita que a vida é melhor quando estamos saudáveis e, por isso, a vida não é negociável. A companhia é líder na área de sistema de saúde suplementar do Brasil, com mais de 10 milhões de clientes.

Hoje a empresa possui mais de 37 mil colaboradores em suas unidades distribuídas pelo país. Através do suporte oferecido por esse pessoal, os pacientes seguem uma vida com bem-estar e saúde. Veja, a seguir, os cargos disponíveis e regiões:

Ana. de Administração Pessoal (Vaga Temporária) – Fortaleza / CE;

Ana. de Administração Júnior (Efetivo) – Ribeirão Preto / SP;

Ana. de Administração Júnior (Efetivo) – São Paulo / SP;

Ana. de Controles Internos (Efetivo) – Fortaleza / CE;

Ana. de Credenciamento (Efetivo) – Campo Grande / MS;

Assistente de Suporte TI (Efetivo) – Uberlândia / MG;

Aux. de Administração (Efetivo) – Manaus / AM;

Aux. de Enfermagem (Efetivo) – Belém / PA;

Banco de Talentos (Exclusiva PCD) – Maceió / AL;

Consultor de Engenharia (Efetivo) – Belo Horizonte / MG.

Como se candidatar

A Hapvida tem o objetivo de promover um ambiente de trabalho diverso e inclusivo. O interesse da empresa é simples: construir um mundo livre de preconceito, desrespeito e discriminação.

A empresa está com novas oportunidades de trabalho. Para participar do processo seletivo de uma das vagas, acesse a plataforma e envie seu currículo.

