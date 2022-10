Hard skills: como desenvolvê-las para aumentar sua empregabilidade

Hard skills são habilidades técnicas que podem ser obtidas através de cursos, especializações e certificações. A princípio, podemos tomar como exemplo a proficiência em inglês, excel avançado, domínio de linguagens de programação, gestão de pessoas, edição de imagens, gestão de projetos, entre outros.

Estas habilidades são importantes para o profissional que deseja ter uma carreira de sucesso. Todavia, o desenvolvimento de competências pode abrir inúmeras portas para o trabalhador. O setor de Recursos Humanos das empresas vê os hard skills como fundamentais para a contratação de seus funcionários.

O fato é que as Hard Skills, diferentemente das soft skills, podem ser mensuradas facilmente, comprovando a competência do profissional em um determinado setor. Aliás, a empresa consegue observar através das habilidades do trabalhador, se ele se encaixa nos requisitos necessários para atuar na organização.

Para que o trabalhador aumente sua empregabilidade, possibilitando alcançar seus objetivos profissionais, ele deve desenvolver suas hard skills através de treinamentos, cursos, especializações e educação formal. Analogamente, ele deve colocar em seu currículo todas estas competências, para se destacar de outros candidatos.

Importância das hard skills

Os hard skills são de suma importância para se conseguir um emprego qualificado. As habilidades do profissional devem estar inseridas em seu currículo para valorizá-lo. Todavia, é através delas que se consegue construir uma carreira sólida, de sucesso, visto que são fundamentais para a realização de diversos trabalhos.

As habilidades consideradas soft skills como liderança, criatividade e trabalho em equipe também são importantes. No entanto, será impossível realizar o serviço necessário nas empresas sem as habilidades técnicas, como por exemplo, saber como desenvolver ferramentas digitais a partir de uma linguagem de programação.

O fato é que as soft skills e as hard skills são complementares e devem ser utilizadas no dia a dia corporativo, para que o trabalho realizado pelo profissional seja qualificado, eficiente e produtivo. Por essa razão, é indispensável desenvolver suas habilidades técnicas a fim de se destacar no mercado de trabalho.

Como desenvolver as hard skills

O primeiro passo para se desenvolver uma hard skills é aprender algum tipo de habilidade. em síntese, é preciso buscar a aquisição de conhecimento regularmente, em busca de obter a melhor forma de aquisição de conhecimento. Caso tenha interesse em uma formação ampla, a faculdade pode ser uma boa opção.

Quem já é formado pode procurar por uma atualização em sua área de atuação através de cursos, que podem ser online ou presenciais, palestras, workshops, e programas de treinamento. Uma outra opção é buscar aprender uma habilidade por conta própria, através de livros e videoaulas, por exemplo.

Outra dica é se informar regularmente, principalmente sobre sua área de atuação. Tenha em mente que sempre se pode aprender algo novo, independente do seu nível profissional. Todos os anos surgem novos conhecimentos específicos, portanto é indicado que se procure ficar atento às novidades do setor.

É importante procurar se especializar em diversas áreas para se tornar um profissional versátil e antenado com o mundo atual. Várias empresas têm buscado por profissionais multidisciplinares que possam oferecer soluções para problemas diversos no ambiente corporativo. Eles são muito valorizados.

Exemplos de hard skills

Entre as hard skills mais procuradas no mercado de trabalho podemos destacar a tecnologia Blockchain, computação em nuvem, inteligência artificial, UX Design, análise de negócio, marketing afiliado, vendas, produção de vídeo, entre outras. Vale ressaltar que estas habilidades mais procuradas mudam de acordo com o momento.

Outras habilidades importantes que possibilitam o aumento da empregabilidade profissional são Pacote Office, idiomas, programação, redes sociais, Photoshop, banco de dados, escrita, logística, desenvolvimento de negócios, e muito mais. Você pode considerar também qualquer conhecimento técnico relativo à sua área.

Conclusão

As hard skills são essenciais para a empresa contratar um funcionário. Elas capacitam o profissional a atuar em sua área. Quem deseja ter uma carreira de sucesso deve dar a devida importância a essas habilidades, de modo a poder oferecer à empresa um trabalho eficiente e qualificado.

É preciso considerar que as habilidades técnicas devem vir junto com outros aspectos pessoais como a criatividade, liderança, motivação e trabalho em grupo. O mercado atual está cada vez mais exigente, sendo necessário ao trabalhador investir em seu desenvolvimento tanto pessoal, quanto profissional.