Helena Fernandes e José Alvarenga se separam após 22 anos de casamento

Foto: TV Globo/Raquel Cunha/Bob Paulino

A atriz Helena Fernandes e o diretor José Alvarenga anunciaram o término do casamento após 22 anos juntos. “Seguimos amigos”, disse ela para a coluna de Patrícia Kogut, do O Globo. O casal possui dois filhos, frutos do relacionamento, um de 20 anos e outro de 18.

Helena Fernandes está longe das novelas desde “Bom Sucesso”, de 2019. Já José Alvarenga trabalhou na série “Maldivas”, da Netflix, e está envolvido em um projeto da Disney Plus.

Ela tem papéis de sucesso em tramas como “Malhação”, “Beleza Pura”, “Insensato Coração”, “Guerra Dos Sexos”, “Sangue Bom” e “Totalmente Demais”.

Vale lembrar que, no Dia dos Pais, a atriz homenagem o diretor por meio das redes sociais. “Feliz Dia dos Pais para os pais dos meus filhos que amam educar no amor, no respeito, no diálogo, na verdade, no estar junto criando e vivendo lindas histórias! Só tenho a agradecer!”, escreveu.

O ex-casal não se pronunciou sobre o término nas redes sociais.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.