Hemoba está em estado crítico com baixo estoque de sangue; saiba como doar

Foto: Divulgação/Hemoba

Diante do estado crítico do estoque, a Fundação Hemoba fez um alerta nesta semana, convidando a população a doar sangue para suprir as necessidades dos hospitais da Bahia.

Segundo a médica hematologista e coordenadora do setor de coleta do órgão, Aline Dórea, o desabastecimento teve forte influência dos feriados das últimas semanas.

“Com os períodos de feriados, esse mês houve um período de coleta pequeno. Então, estamos com situação crítica e precisamos de doadores de todos os grupos sanguíneos. Principalmente dos grupos sanguíneos de rh negativo e O+ e B+”, conta.

A coordenadora da Hemoba explica quais os cuidados necessários e os requisitos para a doação.

“Deve comparecer a qualquer posto de coleta, comparecer com documento de identidade oficial com foto, tem que estar bem de saúde. Tem que estar bem de saúde, descansado, alimentado. Se tiver ingerido algum alimento muito gorduroso, tem que esperar 3h para doar. Não pode ter ingerido nenhum bebida alcoólica 12h antes da doação, não pode fumar, e lá vai passar por uma entrevista”, explica.

A médica também reforça a importância da doação de sangue durante todo o anos, não só quando o estoque está crítico.

“É bastante importante a gente criar a cultura da doação, porque assim, vários pacientes necessitam de transfusão, alguns pacientes até com uma frequência muito grande ao longo da vida e nem sempre tem uma rede de conhecidos, familiares, que possam contribuir e vir fazer a doação. É importante a gente ter esse movimento de doação espontâneo para gente não ter risco de desabastecimento”, salienta a médica.

Na Bahia, a Hemoba tem uma rede de vinte e sete unidades fixas de coleta, sendo seis na capital e 21 no interior. Os horários de atendimento estão disponíveis em www.hemoba.ba.go.br.

Leia mais sobre Fala Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.