Hemoba promove encontro de discussão sobre cuidados e tratamento de pessoas com doença falciforme na Bahia

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia (Hemoba) realiza, na próxima quarta-feira (19), um encontro para discutir os cuidados às pessoas com doença falciforme. Uma equipe multiprofissional do ambulatório se reunirá com os pacientes, das 9 às 12h, no auditório da fundação para abordar as vivências e também o tratamento da doença.

A programação celebrará ainda o Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doenças Falciformes, comemorado no dia 27 de outubro. A data foi instituída pela Lei nº 12.104/2009 e tem como objetivo incentivar ações de esclarecimento, educação, informação e intensificação do diagnóstico da doença falciforme.

Aqui na Bahia, a Hemoba é referência no atendimento a pacientes com doença falciforme, acompanhando cerca de cinco mil pessoas na capital, além de ser responsável pela assistência transfusional e farmacêutica com a dispensação de medicamentos.

Doença

Esta patologia genética e hereditária caracteriza-se por uma alteração nos glóbulos vermelhos que adquirem o aspecto de uma foice (falciforme), dificultando a passagem do sangue pelos vasos sanguíneos. A detecção é feita através do exame eletroforese de hemoglobina, como o teste do pezinho, realizado gratuitamente antes do bebê receber alta da maternidade.

Segundo dados do Ministério da Saúde, a Bahia tem a maior incidência da doença falciforme no Brasil. De cada 650 nascidos vivos no estado, um possui a enfermidade, enquanto a média nacional é de um bebê a cada 1.000 nascimentos. Estima-se que no país há cerca de 60 mil pessoas atingidas, destas vivem na Bahia cerca de 10.000. Por ser de origem africana, a doença é mais prevalecente (mas não exclusiva) em pardos e negros.

As principais manifestações da doença falciforme são anemia hemolítica crônica (destruição de glóbulos vermelhos causada pelos próprios anticorpos) e episódios dolorosos recorrentes. Infecções, sequestro esplênico (complicação aguda decorrente da retenção das hemácias no interior do baço), síndrome torácica aguda (lesão pulmonar) e acidente vascular cerebral são sintomas que podem levar à morte em todas faixas etárias.

Hemoba no CAB

A Hemoba estará na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), nos dias 18 e 19/10, das 9h às 12h e das 13h às 16h, para o cadastro de medula óssea. O transplante de medula óssea pode ser indicado como alternativa de tratamento para alguns casos de anemia falciforme.

Para se tornar um doador é necessário ter entre 18 e 35 anos incompletos, estar em bom estado geral de saúde, não possuir doença infecciosa ou incapacitante e não apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico. Para se cadastrar, o voluntário preencherá um formulário com dados pessoais e realizará a coleta de uma amostra de sangue com 5 ml para testes de compatibilidade.

