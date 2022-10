História do Brasil nos vestibulares: descubra quais são os ASSUNTOS MAIS COBRADOS

História do Brasil nos vestibulares: confira quais são os TEMAS MAIS COBRADOS

Todos nós sabemos que a história do Brasil é muito cobrada por questões dentro dos principais vestibulares do país. Levando isso em consideração, é importante que o candidato domine os principais fatos históricos que aconteceram ao longo da história brasileira.

Para que você possa direcionar os seus estudos, o artigo de hoje trouxe um resumo com os assuntos de história do Brasil mais cobrados nos vestibulares. Vamos conferir!

Brasil Colônia

O Brasil Colônia é um período da história do Brasil que aparece muito nos vestibulares ao lado de assuntos relacionados aos colonizadores e a mudança da corte para o Brasil, à crise do sistema colonial e à escravidão.

Período Regencial

O Período Regencial aconteceu entre os anos de 1831 e 1840 e que foi caracterizado por uma grande instabilidade política e pela alternância dos regentes na liderança do país.

Era Vargas

A Era Vargas aconteceu entre os anos de 1930 e 1945 e foi caracterizado por transformações sociais, políticas e econômicas. Dentro do assunto, direcione os seus estudos principalmente para o uso do poder executivo e sua atuação de forma centralizada, a implantação da CLT, o Plano Cohen e o populismo.

República Oligárquica

A República Oligárquica, também chamada de República do Café com Leite, é muito abordada por questões de vestibulares. Dentro do assunto, o funcionamento do voto de cabresto é um dos tópicos mais cobrados.

Processo de Independência do Brasil

A Independência do Brasil aconteceu no ano de 1822, consolidando o início do denominado Primeiro Reinado. O processo de independência foi marcado pela presença de importantes figuras da política e da elite da época, que pensavam de maneira diferente

Brasil Império

O período conhecido como “Brasil Império” aconteceu entre os anos de 1822, com a proclamação da independência, e 1889, com a proclamação da república.