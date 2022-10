Homem é morto a tiros após discussão na periferia de Salvador

Foto: Reprodução / TV Bahia

Um homem foi morto a tiros após uma discussão no bairro de Sussuarana Nova, na periferia de Salvador, na noite de quarta-feira (12). Até o início da tarde desta quinta-feira (13), ninguém havia sido preso.

Familiares da vítima dizem que o suspeito do crime é policial militar. A Polícia Civil, no entanto, disse em nota apenas que a autoria e motivação do crime serão apuradas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A vítima foi identificada como Bruno Santos, de 28 anos. De acordo com o g1, testemunhas relataram que o suspeito tinha um histórico violento e já tinha discutido e agredido outras pessoas, em diversas ocasiões, no mesmo local.

A Polícia Militar informou que foi chamada até o local, junto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para prestar atendimento à vítima. Os paramédicos constataram a morte de Bruno e a área foi isolada pelos policiais, que chamaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A perícia no local foi feita e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A PM disse ainda que fez busca para localizar o atirador, mas não conseguiu encontrá-lo. A corporação não comentou o fato do suspeito ser um militar.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.