Homem é morto dentro de carro em Lauro de Freitas

Foto: Reprodução/TV Bahia

Um homem de 50 anos foi morto a tiros dentro de um carro, na rua São Cristóvão, em Itinga, Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, na manhã deste sábado (29).

Identificado como Antônio Alves dos Santos, a vítima estava sozinha dentro do carro quando foi alvejada por disparos de uma arma de fogo. As informações são da Polícia Civil.

De acordo com reportagem do Bahia Meio-Dia, da TV Bahia, Antônio trabalhava como segurança em uma empresa particular.

O crime está em investigação e ainda não se sabem as motivações, bem como a autoria. As guias de perícia e remoção foram expedidas para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.